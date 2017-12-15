Два крупных спортивных объекта откроются в Белокурихе

mavit
Автор: mavit Декабрь 15, 2017 05:45

Два крупных спортивных объекта откроются в Белокурихе

Туробъекты откроют в течение двух недель

Два крупных спортивных объекта откроются в Белокурихе

Зимой в туркластере «Белокуриха-2» запустят два крупных объекта – тюбинговую трассу на горе Мишина и лыжно-биатлонический комплекс «Алтайские горы».

На 300-метровой тюбинговой трассе пока нет электричества, желоб трассы также требует доработки. На территории вскоре установят «бэби-лифт» и откроют прокат ватрушек.

На втором объекте трасса уже готова. Она предназначена для беговых лыж. Здесь также будет работать пункт проката.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 15, 2017 05:45
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