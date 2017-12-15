Два крупных спортивных объекта откроются в Белокурихе

Туробъекты откроют в течение двух недель
Зимой в туркластере «Белокуриха-2» запустят два крупных объекта – тюбинговую трассу на горе Мишина и лыжно-биатлонический комплекс «Алтайские горы».
На 300-метровой тюбинговой трассе пока нет электричества, желоб трассы также требует доработки. На территории вскоре установят «бэби-лифт» и откроют прокат ватрушек.
На втором объекте трасса уже готова. Она предназначена для беговых лыж. Здесь также будет работать пункт проката.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Барнаульский «Университет» выиграл серебро Высшей лиги «А» по волейболу 0 10.Апр
- Команда «АлтайБаскет» лишилась главного тренера после серебра на чемпионате 0 27.Апр
- Толкнувшего судью Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей 0 15.Авг
- Более ста участников собрал в столице Алтайского края Открытый кубок Барнаула по рукопашному бою 0 25.Окт
- Российский пловец Чупков не считает американских спортсменов непобедимыми 0 29.Июл
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
виктор
как купить этот стул-стремнкуяЧитать статью
-
малик
ужасная играЧитать статью
-
Светлана
Здравствуйте, я оточилась 9 классов ,потом поступила учится в своем городе , меня отчислили , хочу поступить учится в…Читать статью
-
Татьяна
А общежитие есть?Читать статью
-
Вася
Как скачать кешЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий