Две тысячи человек болели за Россию в барнаульской фан-зоне

Глава региона Виктор Томенко смотрел трансляцию на трибунах в Парке Спорта вместе с горожанами

Две тысячи болельщиков посмотрели матч «Россия — Саудовская Аравия» в барнаульской фан-зоне чемпионата мира по футболу. Об этом АиФ-Алтай сообщил Артем Сингач, лидер команды «Парка Спорта Алексея Смертина», уточнив, что фан-зона могла вместить и 5 тысяч болельщиков, но многие смотрели матч дома из-за прохладной погоды.

Фан-зона чемпионата мира по футболу в Барнауле. Фото: Правительство Алтайского края/ Антон Федотов

«Фан-зона показала, что она нормально организована. Были выполнены все обещанные технические условия: шикарные экраны на большом поле, экран в парковой территории, точки питания, точки безопасности, санитарные комнаты и многое другое, — рассказал Артем Сингач. – После матча болельщики могли уехать в разные точки города на специальных автобусах».

По словам Артема Сингача, идея открыть такую фан-зону в барнаульском Парке Спорта родилась еще в 2012 году, реализовать ее удалось при поддержке городских и краевых властей. Матч Чемпионата мира по футболу смотрели абсолютно разные люди: молодежь, семьи с детьми, люди старшего поколения.

Фан-зона чемпионата мира по футболу в Барнауле. Фото: Правительство Алтайского края/ Антон Федотов

«Все сложилось воедино: хорошая атмосфера, присутствие врио губернатора Алтайского края на трибунах, счет «5:0»», — сказал Артем Сингач.

Отметим, что глава региона Виктор Томенко, который увлекается различными видами спорта, перед матчем пообщался с журналистами, но давать прогнозы на исход матча не стал. Он сказал, что у команды есть все шансы на победу, потому что футболисты играют дома и их поддерживают миллионы болельщиков.

По его словам, у сборной России есть особая миссия: «Нам надо постараться вернуть немножко уходящее сейчас в результате сложных политических процессов на международной арене доверие и расположение к нашей стране. Это, конечно, возможно сделать за счет гостеприимства».

Отметим, что многие жители Алтайского края смогли посмотреть матч «Россия – Саудовская Аравия» на стадионе «Лужники». Некоторые заготовили флаги с названиями своих родных городов, чтобы потом похвастаться фотографиями в социальных сетях.

Наши на ЧМ #22регион #алтайскийкрай Публикация от Барнаул Инстаграм (@barnaul.insta) 14 Июн 2018 в 7:49 PDT

Справка

Стартовый матч Чемпионата мира по футболу состоялся 14 июня на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 5:0 в пользу России. Голы забили: Газинский 12’, Черышев 43’, Дзюба 71’, Черышев 90+1’, Головин 90+4’.

Фан-зона в Барнауле будет работать во время игр сборной России. Ближайший матч состоится 19 июня.

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов