Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 11:45

Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

Организатор соревнований рассказал об изменениях

Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

Джип-спринт «Апрельский кураж» пройдет 21 апреля в новом формате и на новом месте.

Как сообщил руководитель «Апрельского куража», спортивный судья РАФ 1 категории Александр Чернюк, гонщики будут проезжать несколько кругов в течение часа (ранее спортсмены проезжали всего один круг).

«Такой формат позволит спортсменам выложиться по максимуму и показать все возможности своего автомобиля и слаженность работы команды. На мой взгляд, это сделает «Апрельский кураж» еще более зрелищным и запоминающимся», — сказал Александр Чернюк.

Соревнования пройдут на Правобережном тракте, 25 (около «Леруа Мерлен»). На трассу выйдут автомобили и квадроциклы. Начало в 11:00 часов, награждение в 15:00 часов.

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

  • Джип-спринт «Апрельский кураж» пойдет в новом формате и на новом месте

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mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 11:45
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