Экс-капитан сборной Алексей Смертин презентовал в Барнауле свою книгу

В книгу вошли воспоминания о самых ярких событиях известного футболиста

Известный барнаульский футболист, экс-капитан сборной страны Алексей Смертин 16 декабря презентовал в Барнауле книгу воспоминаний «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», которая вышла в свет 18 ноября под издательством «Эксмо».

На презентации присутствовали одноклассники и школьные друзья бывшего футболиста, его первые тренеры, а также другие известные алтайские спортсмены. В их числе прославленный гимнаст Сергей Хорохордин, а также действующий игрок «Ростова» и национальной команды страны Александр Ерохин.

По словам Алексея Смертина, в книге воспоминаний описаны все основные моменты его успешной и яркой карьеры. В частности, непростое детство в Барнауле, когда отец с братом заставляли тренироваться будущего капитана сборной страны по несколько часов в день. Также в книгу вошли такие важные моменты, когда Алексей познакомился со своей будущей супругой, первые победы и поражения, а также как протекала зарубежная карьера во Франции или Англии. Также Смертин впервые раскрывает подробности ухода из «Челси» и сборной России и объясняет, почему в 38 лет начал бегать марафоны.

«Любому человеку, который добился определенных успехов в своей сфере, выделился на фоне своих коллег, хочется оставить какой-то след о себе, рассказать о своих заслугах. Подумал, почему бы мне не рассказать, как я играл за лондонский «Челси», выигрывал золотые медали. Мой порыв лег на бумагу, написал несколько глав, но потом затух. На этом багаже было тяжело выезжать. Через семь-восемь лет я понял, что об этом можно прочитать в интернете. Нужно о чем-то более глубоком говорить. Когда мне сделали предложение в издательстве «Эксмо», я с радостью согласился», – рассказал Алексей Смертин.

По его словам, к тому моменту футбольная карьера уже была закончена, а жизнь только началась.

«Я понял, что в ней все намного интереснее. До этого я был «зашоренный». В книге я как раз написал об этом. Человек, который хочет чего-то добиться, добраться через все пласты до нефти, должен посвящать всю свою жизнь основному делу. В книге есть моменты, о которых не хотел вспоминать. Они были тяжелыми для восприятия ребенка. Я понял, что могу поделиться своей биографией с точки зрения воспитания характера, достижения определенных целей. Эта книга честная, откровенная. Для меня она очень важная. В ней в том числе говорится и о звездной болезни, гордыне, зависти к партнерам по команде, комплексах, которые были у меня в детстве. Во многом именно футбол стал для меня инструментом к самореализации», – добавил экс-капитан сборной России.

Работа над книгой, по словам Смертина, заняла у него около трех с половиной месяцев. Тираж книги небольшой – всего три тысячи экземпляров. Прославленный спортсмен уверен, что тираж будет допечатан до пяти тысяч экземпляров.

Что касается отношения к Алтайскому краю, то, по словам Алексея Смертина, он очень рад, что презентация его книги прошла именно в Барнауле.

«Я просто, без преувеличения, понимаю, что мне дал Алтайский край. Здесь каждое здание тебе до боли знакомо. Я убежден, что я бы и остался здесь потом. Это тот край, в который ты потом должен возвращаться. Ты устаешь от Москвы. Там и люди совершенно другие. У нас они более добрые, сердобольные, менее циничные», – подытожил Алексей Смертин.