Экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Игр-2018

По его словам, в этом случае у России «будет время подумать»
Экс-тренер женской сборной России по биатлону, а сегодня главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, сообщают РИА Новости.
Именитый спортсмен заявил, что в том случае, если в отношении русских ранее сказанное окажется правдой, их следует исключить и дать олимпийскую паузу.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, Международный союз биатлонистов (IBU) после публикации новой части доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, которая в ноябре объявила о завершении карьеры.
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