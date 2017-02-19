Емельяненко следующий бой проведет мае или июне

Возможно, соперником российского спортсмена станет Мухаммед Лаваль
Знаменитый российский боец Федор Емельяненко в следующий раз проведет поединок в мае или июне, пишет «ТАСС».
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 февраля должен был состоятся бой между американцем Мэттом Митрионом и россиянином. Однако соперника Емельяненко госпитализировали с подозрением на камни в почки.
Кто станет соперником российского спортсмена, пока неизвестно. По словам главы Bellator Скотта Кокера, это может быть американец Мухаммед Лаваль.
«Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок», — сказал он.
Между тем, некоторые спортсмены уже вызывались выступить против россиянина, однако, он отверг все кандидатуры.
Читайте также
- В Алтайском крае разыграли Кубок Сибири по кобудо и кудо 0 10.Ноя
- Спортсмены из Алтайского края стали призерами всероссийских соревнований по спортивной гимнастике 0 30.Ноя
- Российские лыжники устроили шоу на финише молодежного ЧМ в США 0 06.Фев
- В Алтайском крае подвели итоги краевых спортивных стартов «Папа, мама, я — спортивная семья!» 0 12.Дек
- Российские и чешские хоккеистки подрались на ЧМ до 18 лет. Видео 0 12.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий