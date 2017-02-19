Емельяненко следующий бой проведет мае или июне

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 15:45

Емельяненко следующий бой проведет мае или июне

Емельяненко следующий бой проведет мае или июне

Возможно, соперником российского спортсмена станет Мухаммед Лаваль

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко в следующий раз проведет поединок в мае или июне, пишет «ТАСС».

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 февраля должен был состоятся бой между американцем Мэттом Митрионом и россиянином. Однако соперника Емельяненко госпитализировали с подозрением на камни в почки.

Кто станет соперником российского спортсмена, пока неизвестно. По словам главы Bellator Скотта Кокера, это может быть американец Мухаммед Лаваль.

«Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок», — сказал он.

Между тем, некоторые спортсмены уже вызывались выступить против россиянина, однако, он отверг все кандидатуры.

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Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 15:45
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