Емельяненко заявил, что готов провести матч-реванш с Митрионом

Также боец заявил, что поражение не станет поводом для завершения карьеры
Россиянин Федор Емельяненко заявил, что согласен на матч-реванш с американским бойцом ММА Мэттом Митрионом, от которого он потерпел поражение в ночь с субботы на воскресенье, 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского спортсмена на пресс-конференции по итогам боя.
«Да, можно было бы», — ответил Емельяненко на вопрос, возможна ли еще одна встреча с Митрионом. Кроме этого, боец подчеркнул, что не станет завершать карьеру в смешанных единоборствах из-за этого поражения.
Напомним, схватка Емельяненко и Митриона длилась меньше двух минут. Американец нокаутировал российского бойца.
Для Емельяненко данный бой был третьим после возвращения на ринг, а поражение — пятым в карьере.
Читайте также
- Воспитанник алтайского хоккея дебютировал в НХЛ за команду «Детройт» 0 04.Апр
- Алтайский дзюдоист Иван Нифонтов завоевал серебро клубного чемпионата Европы «Золотая лига» 0 19.Дек
- Организаторам Олимпиады в Рио вернули более 130 медалей из-за ржавчины 0 21.Май
- Барнаульский «Университет» продолжает погоню за лидерами Высшей лиги «А» 0 27.Фев
- Барнаульское «Динамо» 20 апреля возобновит выступление на чемпионате России 0 20.Апр
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
оксана
Здесь учат на налоговую инспекцию?Читать статью
-
Ольга, Новосибирск
Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…Читать статью
-
Оля
Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)Читать статью
-
Скажите пожалуйста, общежитие есть?Читать статью
-
Людмила Алекандровна
На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий