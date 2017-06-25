Емельяненко заявил, что готов провести матч-реванш с Митрионом

Также боец заявил, что поражение не станет поводом для завершения карьеры

Россиянин Федор Емельяненко заявил, что согласен на матч-реванш с американским бойцом ММА Мэттом Митрионом, от которого он потерпел поражение в ночь с субботы на воскресенье, 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского спортсмена на пресс-конференции по итогам боя.

«Да, можно было бы», — ответил Емельяненко на вопрос, возможна ли еще одна встреча с Митрионом. Кроме этого, боец подчеркнул, что не станет завершать карьеру в смешанных единоборствах из-за этого поражения.

Напомним, схватка Емельяненко и Митриона длилась меньше двух минут. Американец нокаутировал российского бойца.

Для Емельяненко данный бой был третьим после возвращения на ринг, а поражение — пятым в карьере.