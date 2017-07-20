«Это настоящий подвиг»: Карлин пожелал удачи Шубенкову на чемпионате мира

Глава региона провел со спортсменом неформальную встречу в своем кабинете

Губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился с чемпионом мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым и его тренером Сергеем Клевцовым в преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике, который стартует в Лондоне в начале августа.

Глава региона провел неформальную встречу с именитым спортсменом и его тренером в своем рабочем кабинете. Шубенков рассказал, что уже в пятницу, 21 июля, отправляется на сборы перед главными стартами последних двух лет.

«Мы, может быть, не до конца осознаем, что происходит в мировом спорте и в каких условиях выступает наш чемпион мира и его наставник. Необычайно сложно решать спортивные задачи на самом высоком уровне в условиях тотального давления на нашу страну, российский спорт и персонально на каждого спортсмена и его тренеров. То, что вы делаете в последнее время, — это самый настоящий подвиг», — сказал Александр Карлин.

Сам Сергей Шубенков уверен в собственных силах и верит в успех, хотя не отрицает, что испытывает давление со стороны всей спортивной общественности. Однако все равно все будет зависеть от собственной формы перед непосредственными соревнованиями.

«Если тренировался перед стартом и хорошо подготовился, то ничего не помешает. А если не тренировался, то ничего не поможет», — пошутил Шубенков.

Александр Карлин вручил спортсмену и его тренеру памятные значки с гербом Алтайского края и пожелал удачи в Лондоне.

«Мы будем болеть за вас. За вами — страна, российский спорт, российская легкая атлетика. У вас много болельщиков, гораздо больше, чем жителей в Алтайском крае. Но самые преданные и надежные — это мы, земляки. Убежден, что на предстоящих соревнованиях Сергей сделает все возможное и даже больше, чтобы выступить достойно», — добавил глава региона.

Завершая неформальную беседу, Александр Карлин отметил, что Лондон — очень красивый город с незабываемой атмосферой, в котором ему в свое время очень понравилось. Глава правительства Алтайского края пошутил, что не удивлен тем, что многих олигархов тянет туда.

Сергей Клевцов пошутил и перефразировал строчку из знаменитой песни Григория Лепса: «Александр Богданович, я не уеду жить в Лондон».

Отметим, что барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков сейчас выступает под нейтральным флагом. 3 июля он в рамках седьмого этапа «Бриллиантовой лиги», который состоялся в Париже, показал лучший результат сезона среди барьеристов из Европы.