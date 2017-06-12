«Питтсбург Пингвинз» — седьмая команда, которой удалось завоевать не менее пяти чемпионских титулов в НХЛ

Российский форвард хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли, а его команда уже в пятый раз в истории стала чемпионом НХЛ.

Финальная серия, в которой «Питтсбург» играли против «Нэшвилл Предаторз», завершилась общим счетом 4:2. При этом шестой матч серии закончился со счетом 2:0.

Отметим, что трижды обладателями Кубка Стэнли до Евгения Малкина становились россияне Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Сергей Брылин.

Отметим, что Малкин признан лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 очков. Лучшим снайпером стал Джейк Гюнцель.

В целом «Питтсбург Пингвинз» стали седьмой командой в НХЛ, завоевавшей не менее пяти чемпионских титулов.

