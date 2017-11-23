Фаворит — стратегии и ставки на спорт

mavit
Автор: mavit Ноябрь 23, 2017 15:44

Фаворит — стратегии и ставки на спорт

Ставки на спорт – это всегда риск. Вы делаете ставки, но никак не получается заработать? Все дело в том, что вы чересчур рискуете, причем неоправданно. Именно для этого вам нужно изучить и внедрить стратегии с минимальным риском потери капитала. Кстати, некоторые из них при правильном подходе, гарантировано принесут прибыль и выведут вас в плюс, даже если сейчас вы в минусе.

«Фаворит 1» — стратегии и ставки на спорт

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Игроки на тотализаторах уверены, что ставки на аутсайдеров в большом футболе очень прибыльное дело, которое поможет Вам серьезно обогатиться. Каждый из таких игроков отчетливо понимает, что аутсайдер он и здесь, и там аутсайдер, поэтому поражения просто неизбежны.

Но зная, что рано или поздно будет проходить тот матч, в котором аутсайдер победит записного фаворита, а коэффициент на победу довольно высок, именно этим и живет такой игрок. За одну такую победу можно полностью окупить все свои финансовые потери до этого момента, то есть оставит игрока в плюсе.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 23, 2017 15:44
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