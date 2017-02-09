Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада на Логинова

С биатлонистом провели разъяснительную работу

Французская Федерация биатлона извинилась за слова, произнесенные двукратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом, о россиянине Александре Логинове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

По словам Кравцова, представитель Федерации биатлона Франции подошел к нему и извинился за Фуркада. Он уточнил, что со спортсменом провели разъяснительную работу и инцидент больше не повторится.

Напомним, в конце минувшего месяца Фуркад оставил под записью СБР в Instagram с поздравлением Логинова с 25-летием язвительный комментарий. Французский биатлонист написал, что главным достижением россиянина является дисквалификация за допинг, однако позже он удалил свой комментарий.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинга. В его пробах нашли запрещенный препарат эритропоэтин, который используется для повышения выносливости.

Издание добавляет, что сейчас Логинов включен в состав российской сборной на ЧМ в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля.