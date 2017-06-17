Федерация фристайла планирует открыть горнолыжную трассу в Алтайском крае

Один из горнолыжных комплексов также заработает в Белокурихе



Президент федерации фристайла России Алексей Курашов прибыл с рабочим визитом в Алтайском крае и заявил о планах о запуске в регионе школы фристайла и идеями по развитию зимних видов спорта.

Алексей Курашов во время пресс-конференции, которая прошла в Барнауле в четверг, 15 июня, заявил, что он уже обсуждал эту тему с представителями администрации Алтайского края, которые одобрили идею создания в регионе федерацию фристайла. Её президентом станет Евгений Кизилов, на данном этапе проекта проходит процедура государственной аккредитации новой федерации.

Основными центрами развития фристайла в Алтайском крае станет столица края и её горнолыжный комплекс «Авальман» и аналогичные комплексы Белокурихи. Кроме того, руководство региона поддержало идею создания новых тренерских ставок в дисциплинах ски-кросса и слоупстайла.

По итогам предварительного планирования и консультации с президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Алтайского края Сергеем Кизиловым было установлено возможное место для строительства тренировочной трассы для фристайла и точно определена точка для ски-кросс и борд-кросс трасс. Определили проектировщиков и строителей, которые ранее были задействованы в стройке олимпийских объектов в Сочи.

На данном — начальном этапе план инвестирования проекта не определён. По словам Алексея Курашова в проекте будут задействованы частные инвестиции. Предварительная стоимость трассы оценивается в два миллиона рублей. Курорт «Авальман», в летний период берёт на себя затраты по земляным работам для трассы ски-кросса, а в зимний период дополнительный объём снега для трассы.

Тренировать детей для ски-кросса будут тренеры готовящие детей для горных лыж, они пройдут дополнительную подготовку как в России, так и за рубежом.

Сергей Кизилов и Алексей Курашов видят большие перспективы в Белокурихе, где есть условия для создания инфраструктуры, чтобы вести подготовку спортсменов к олимпийским играм.

Необходимое профилирование трасс и создание инфраструктуры позволят готовить хороших спортсменов для грядущих олимпиад.

Справка. Фристайл включает в себя пять олимпийских дисциплин: акробатика, ски-кросс, могул, слоупстайл и хафпайп. Впервые фристайл включили в олимпийскую программу 1988 году в Калгари. В России есть чемпионы мира и призёры олимпийских игр в дисциплинах фристайла. Этот спорт культивируется более чем в 20 регионах России.

Автор: Кирилл Аверин