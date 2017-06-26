Федор Емельяненко проиграл американскому бойцу Мэтту Митриону

Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 05:46

Федор Емельяненко проиграл американскому бойцу Мэтту Митриону

Федор Емельяненко проиграл американскому бойцу Мэтту Митриону

Бой продлился меньше двух минут

Американский боец Мэтт Митрион нокаутировал россиянина Федора Емельяненко в первом раунде в рамках турнира Bellator 180. Об этом сообщает РИА Новости.

Проходивший в Нью-Йорке бой завершился менее чем через две минуты после начала. Оба спортсмена обменялись мощными ударами, от которых свалились с ног, но после этого американец смог быстрее прийти в себя и нанести серию ударов. Рефери пришлось остановить схватку.

Поединок бойцов должен был пройти еще в феврале, однако тогда за пару часов до начала сражения американца госпитализировали с подозрением на камни в почках. Бой было решено перенести.

Текущее поражение стало пятым в профессиональной карьере Емельяненко.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 05:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Россиянин

    Россиянин

    Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…

    Читать статью
  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью
  • Ольга, Новосибирск

    Ольга, Новосибирск

    Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…

    Читать статью
  • Оля

    Оля

    Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)

    Читать статью

  • Скажите пожалуйста, общежитие есть?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии