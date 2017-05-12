Финал близок: «Футбольная битва» в СК «Темп» подходит к концу

Последний тур краевого чемпионата по футболу пройдет 13 мая, в этот день также состоится награждение игроков и болельщиков



Ближе к завершению турнира «Футбольная битва», который проходит в СК «Темп», становится понятно, чьи команды выходят в фавориты, но интрига победителя все же сохраняется. Волнение переполняет игроков, ведь для кого-то этот чемпионат может стать трамплином в профессиональный футбол.

Выдающийся форвард ФК «Динамо – Барнаул» Анатолий Анатольевич Панченко посетил один из предпоследних туров «Футбольной битвы». Знаменитый в крае футболист пришел посмотреть на игру молодых футболистов, возможно, для дальнейшего привлечения их в команду мастеров. Его интервью можно посмотреть на канале спортивного клуба «Темп».

В День Победы команды Рехтина, Жилкина и Демченко смогли одолеть своих противников. Трибуны с каждым разом все активнее болеют за любимые команды и игроков. Барабаны стучат, стадион сокрушается от звука футбольных дудок, а «Темп» уже успел обзавестись своими собственными кричалками.

В перерывах между матчами всех присутствующих ждала вкуснейшая каша полевой кухни, чай с чабрецом и, конечно, песни о победе. Мальчики и мужчины особенно радовались обилию мотоциклов от команды райдеров S.S.R CREW, которые поразили зрителей опасной ездой в своем мотошоу. В завершение мероприятия всех ждало выступление девочек из школы FDS. Праздник выдался душевным, как и положено в этот день.

Чемпионат «Футбольная битва» близится к своему завершению, и уже 13 мая состоятся финальные игры. Последний тур откроет концерт всем известного исполнителя в городе Барнауле Александра Волокитина & Gleb Pikalov, с ними выступят «Куба» / Q.BIZ.JUNKA, а также традиционное танцевальное шоу от школы танцев FSD. Самым волнительным моментом дня станет награждение победителей битвы. Примечательно, что призы получат не только спортсмены, но и самые активные болельщики и болельщицы. Условия участия в конкурсах от партнеров СК «Темп» можно посмотреть в социальных сетях клуба.

Если у вас нет возможности посетить турнир лично, то вы сможете пойти в один из спортивных баров, где будет проходить онлайн-трансляция второго матча заключительного тура «Футбольной битвы»:

Бар «Ганс», ул. Партизанская, 92

Бар Mortar vape, ул. Партизанская, 83

Бар «Джем», пр. Ленина, 71

По итогам пятого и шестого туров были выявлены лучшие тренеры:

Карингин С.В. (v тур)

Демченко В.Ф. (VI тур)

Демченко В.Ф Карингин С.В

Лучшие игроки пятого тура:

Панов Александр (команда Путинцева)

Ужгин Матвей (команда Демченко)

Горовец Владислав (команда Путинцева)

Лучшие игроки шестого тура:

Задонских Сергей (команда Жилкина)

Трубин Антон (команда Жилкина)

Максимов Михаил (команда Демченко)

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9

Телефон: 506-140

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