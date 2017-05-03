Финал Кубка России закончился дракой футболистов «Локомотива» и «Урала»

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 21:45

Финал Кубка России закончился дракой футболистов «Локомотива» и «Урала»

Финал Кубка России закончился дракой футболистов "Локомотива" и "Урала"

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива»

Финальный матч Кубка России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом» закончился массовой дракой футболистов обеих команд. Игра состоялась 2 мая в Сочи и закончилась победой московской команды со счетом 2-0.

В добавленное время матча началась драка. Словесная перепалка перешла к физическому контакту, после чего Ари, подбежав сзади к Фидлеру, начал бить того кулаками по голове. За одноклубника вступился Эдгар Манучарян, затем к драке присоединились остальные футболисты, а также персонал и тренеры клубов.

Красные карточки получили игроки «Локомотива» Фарфан и Ари, а также футболисты «Урала» Фидлер и Манучарян.

Позже Фидлер в интервью «Матч.ТВ» рассказал о причинах драки, якобы ею стали слова Фернандеша. По его словам, очень многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить все что угодно.

Фидлер добавил, что больше не подаст руки полузащитнику «железнодорожников» Мануэлу Фернандешу.

«Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе. Болельщики, которые так себя ведут, будут получать по шесть, восемь, 12 месяцев отстранения от посещения игр. Это был тестовый матч, мы не ставили решеток, сеток. К сожалению, некоторые ребята так себя повели. Своим поведением они только подталкивают государство ужесточать меры», – сказал после игры Виталий Мутко.

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Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 21:45
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