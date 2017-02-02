ФК «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за обвинений в нацизме

Инициаторами решения стали фанаты клуба, которые выступили с призывом, направленным против футболиста

Испанский ФК «Райо Вальекано» решил отказаться от услуг нападающего украинской сборной Романа Зозули, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на El Pais.

В конце января клуб объявил о подписании контракта с украинцем, согласно условиям которого футболист должен был выступать за команду на правах аренды (сам он принадлежит испанскому клубу «Бетису»). Но эта сделка вызвала волну протеста со стороны болельщиков «Райо Вальекано», которые обвиняют Зозулю в приверженности к нацистским взглядам.

Агентство пишет, что одна из фанатских группировок обратилась к руководству клуба с призывом отменить трансфер, заявив, что «этому игроку в клубе не место». На первой же тренировке после заключения сделки болельщики вывесили направленный против украинского футболиста баннер. СМИ пишут, что фанаты сослались на снимки, на которых Зозуля запечатлен с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры.

В итоге испанский футбольный клуб решил удовлетворить «просьбу» фанатов: аренду украинца аннулировали. Агентство подчеркивает, что в статусе игрока «Райо Вальекано» Зозуля провел менее суток.