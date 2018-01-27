Фонд Александра Прокопьева помог оборудовать спортзал для бийской школы

mavit
Автор: mavit Январь 27, 2018 17:45

Фонд Александра Прокопьева помог оборудовать спортзал для бийской школы

Фонд Александра Прокопьева помог оборудовать спортзал для бийской школы

Спортивный зал в школе №19 поселка Новый открыли благодаря гранту, выигранному в конкурсе социально значимых проектов фонда Александра Прокопьева. Итоги конкурса были подведены в июле 2017 года. 

В школе раньше не было спортзала, поэтому физкультуру дети нередко проходили в теории. Учителям же приходилось проявлять изобретательность, чтобы хоть как-то разнообразить урок. Занятия проводили либо на улице, либо в коридоре школы. А порой дети просто сидели в классах и играли в шахматы. 

Руководство школы понимало, что так продолжаться больше не может и подало заявку на участие в конкурсе грантов Фонда Прокопьева. Было решено переоборудовать в малый спортивный зал помещение бывшего детского сада. Совместно с родителями его отремонтировали, а на средства гранта закупили спортивный инвентарь. Теперь дети могут заниматься на беговой дорожке, велотренажере, играть в волейбол, футбол и даже заниматься боксом. 

Депутат Госдумы Александр Прокопьев оценил новый спортзал. По его мнению, уроки физкультуры и спортивные секции важнее, чем принято думать. Они укрепляют здоровье, закаляют характер и воспитывают волю к победе.
 

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mavit
Автор: mavit Январь 27, 2018 17:45
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