Фонд Александра Прокопьева помог оборудовать спортзал для бийской школы

Спортивный зал в школе №19 поселка Новый открыли благодаря гранту, выигранному в конкурсе социально значимых проектов фонда Александра Прокопьева. Итоги конкурса были подведены в июле 2017 года.

В школе раньше не было спортзала, поэтому физкультуру дети нередко проходили в теории. Учителям же приходилось проявлять изобретательность, чтобы хоть как-то разнообразить урок. Занятия проводили либо на улице, либо в коридоре школы. А порой дети просто сидели в классах и играли в шахматы.

Руководство школы понимало, что так продолжаться больше не может и подало заявку на участие в конкурсе грантов Фонда Прокопьева. Было решено переоборудовать в малый спортивный зал помещение бывшего детского сада. Совместно с родителями его отремонтировали, а на средства гранта закупили спортивный инвентарь. Теперь дети могут заниматься на беговой дорожке, велотренажере, играть в волейбол, футбол и даже заниматься боксом.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев оценил новый спортзал. По его мнению, уроки физкультуры и спортивные секции важнее, чем принято думать. Они укрепляют здоровье, закаляют характер и воспитывают волю к победе.

