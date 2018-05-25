Фонд Александра Прокопьева помогает алтайскому аэробисту

mavit
Автор: mavit Май 25, 2018 17:45

Фонд Александра Прокопьева помогает алтайскому аэробисту

Чемпионат проходил в Москве

Фонд Александра Прокопьева помогает алтайскому аэробисту

Стипендиат фонда Александра Прокопьева 14-летний Дима Кудрявцев из ЗАТО Сибирский недавно вернулся из Москвы призером чемпионата России по аэробике.

«Дима был одним из главных претендентов на «золото», но его партнерша получила травму, поэтому он соревновался только в группе в категории «спортивная гимнастика» и «дэнс». В итоге занял третье место», — рассказывает мама Наталья Карасева.

Женщина признается, что ее сын очень целеустремленный и упорный. На него обратила внимание тренер по аэробике, еще когда он в детский сад ходил, и попросила записать в секцию. С тех пор он занимается спортом. Четыре года назад его пригласили в сборную края.

Фонд Александра Прокопьева помогает алтайскому аэробисту

Фото: Из личного архива/ Виктор Крутов

«Он каждый день самостоятельно ездит в Барнаул из Сибирского на тренировки. В школе уроки до двух часов, а уже в два тридцать Дима садится в автобус до Барнаула. Сына не останавливают даже сорокаградусные морозы», – говорит Наталья Викторовна.

Тренировки ежедневные, без перерыва на праздники и выходные. Только так можно добиться высоких результатов.

За Диму болеет вся большая семья Кудрявцевых. Мальчик один из семи приемных детей. Мама работает учительницей начальных классов, отец — военный пенсионер. Ежемесячная стипендия фонда Александра Прокопьева – хорошая материальная поддержка многодетной семье.

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mavit
Автор: mavit Май 25, 2018 17:45
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