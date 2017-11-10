Фонд Прокопьева открыл спортплощадку ​в Бийской гимназии​

Центр спортивного досуга открыли на территории гимназии №1 г. Бийска, которая славится своими спортивными достижениями. На протяжении последних 10 лет ее ученики становятся победителями городских спартакиад, а среди выпускников немало известных титулованных спортсменов. Например, стрелок Сергей Каменский, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года; Юлия Брушкевич — чемпионка России и мира по каратэ; Оксана Елясова – двукратная чемпионка Европы по легкой атлетике.

Фото: АиФ/ Виктор Крутов

Нынешние гимназисты мечтают повторить успехи старших, но для серьезных тренировок им необходимо современное оборудование. Узнав о конкурсе грантов Фонда социального содействия Александра Прокопьева, дети и педагоги подали заявку, и их проект «Спортивная перемена» вошел в число победителей. Так на стадионе гимназии появились универсальные тренажеры. ​Ведь основная задач проекта — не спортивные достижения, а здоровье детей: на новых тренажерах мо​гут тренироваться ребята любого возраста.​

Площадка быстро стала центром притяжения для жителей всего микрорайона Зеленый клин. ​​​ ​Например, пенсионерка Нина Сатродубцева во время прогулок с внуком теперь занимается укреплением мышц спины на маятнике. Упражнения на тренажерах будут включены в учебную программу по физкультуре. Учитель Владимир Елясов рад, что дети будут с удовольствием проводить больше времени на свежем воздухе.

Фото: АиФ/ Виктор Крутов

На открытие площадки пригласили депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Гость признался, что не мог не поддержать проект школы, которая славится своими спортивными традициями. Надеется он и на то, что новая площадка поможет не только гимназистам. Тренироваться на ней смогут и жители соседних домов.

«Я хочу обратить ваше внимание на вот эту площадку, — обратился к ребятам Александр Прокопьев. — Она результат наших совместных усилий, общий проект. Это значит, у нас единые цели: чтобы ребята могли заниматься спортом. И не только школьники: площадка открытая, сюда могут приходить тренироваться и местные жители. Тренажеры современные, круглогодичные — площадка пустовать не будет. У нас получился целый спортивный комплекс с турниками, тренажерами и даже местом игр для маленьких детей».