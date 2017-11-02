Фонд Прокопьева подарил бийской школе уличные тренажеры

Тренироваться на площадке смогут не только школьники, но и жители микрорайона

Новые тренажеры появились на стадионе школы №12 г. Бийска благодаря участию в конкурсе грантов Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Пользоваться тренажерами будут не только школьники, но и жители микрорайона.

В марте школа подала заявку на конкурс, а уже в июне стало известно, что проект будет реализован. Из Фонда было выделено 200 тысяч рублей, которые потратили на изготовление шести тренажеров и благоустройство площадки.

Фото: Бийский рабочий

По словам Марины Реслер, директора школы № 12, с семи утра и до позднего вечера на площадке людно: здесь тренируются и дети, и взрослые. Кроме того, тренажеры используют на уроках физкультуры. «Тренажеры очень нужны были – теперь можно работать с детьми не только в спортзале, но и на улице. Это большое подспорье в учебном процессе. Детям нравится, они здесь все время проводят», — говорит Виталий Тараканов, учитель физкультуры школы № 12.

Фото: Бийский рабочий

После нескольких вводных занятий площадку открыли официально, почетным гостем праздника стал депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. «Не буду лишний раз говорить о важности спорта, это для всех очевидно, поэтому и поддержал проект под названием «Все на спортивную площадку, — сказал депутат. – В проекте мне понравилось то, что на этих тренажерах сможете заниматься не только вы, но и все жители микрорайона. Знаю, что ребята сами участвовали в установке этих тренажеров, искренне благодарен за вашу поддержку и труд».

Право перерезать ленточку Александр Прокопьев передал одному из лучших учеников школы Кириллу Сатонину. Девятиклассник демонстрирует отличные успехи не только в учебе, но и в спорте: недавно он получил золотой значок ГТО. Перерезав ленточку, Кирилл сказал, что оставит кусочек на память: «Повешу ее на полку, у меня там хранятся номера «Кросса нации» и ​медали».

Ветеран спорта Анатолий Казенных давно ждал, когда недалеко от дома появится удобная и современная спортивная площадка. Он считает, что спорт очень полезен для здоровья. «Наконец-то поняли, что детям нужно чем-то заниматься, — сказал Анатолий Казенных. — Я и сам буду сюда приходить».