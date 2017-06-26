Фотоновости. Как прошли соревнования по уличному баскетболу в Барнауле

Состязания, проходившие в рамках этапа чемпионата России, длились свыше пяти часов
Второй тур этапа российского чемпионата по уличному баскетболу «Altai OPEN Russia 2017» прошел в Барнауле на парковке ТРЦ «Европа» на минувших выходных. Об этом сообщается на сайте «АлтайБаскет».
Отмечается, что турнир проходил в четырех категориях: среди мужских, женских команд, а также коллективов, сформированных из девушек и юношей.
Несмотря на 35-градусную жару, игроки активно сражались в баталиях 3х3. Также на турнире работала Open Air площадка, на которой выступали региональные музыканты.
Состязания длились свыше пяти часов. В итоге победу среди мужчин одержала команда «DreamTeam-Барнаул», среди женщин победили «Молодые». У юношей лучшими игроками стали «Пикусята», а у девушек «Малибу». Команды-призеры и ценнейшие игроки получили подарки от партнеров турнира.
Читайте также
- Россияне проиграли шведам в первом матче Кубка Первого канала 0 22.Дек
- В Барнауле провели региональный чемпионат по пулевой стрельбе среди ветеранов 0 13.Окт
- Украинские спортсмены покинули пьедестал во время гимна России в Польше 0 31.Янв
- 0,3 балла до победы 3 26.Авг
- Бой между Стиверном и Поветкиным отменен из-за допинга россиянина 0 22.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Россиянин
Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…Читать статью
-
оксана
Здесь учат на налоговую инспекцию?Читать статью
-
Ольга, Новосибирск
Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…Читать статью
-
Оля
Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)Читать статью
-
Скажите пожалуйста, общежитие есть?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий