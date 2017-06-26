Фотоновости. Как прошли соревнования по уличному баскетболу в Барнауле

Состязания, проходившие в рамках этапа чемпионата России, длились свыше пяти часов

Второй тур этапа российского чемпионата по уличному баскетболу «Altai OPEN Russia 2017» прошел в Барнауле на парковке ТРЦ «Европа» на минувших выходных. Об этом сообщается на сайте «АлтайБаскет».

Отмечается, что турнир проходил в четырех категориях: среди мужских, женских команд, а также коллективов, сформированных из девушек и юношей.

Несмотря на 35-градусную жару, игроки активно сражались в баталиях 3х3. Также на турнире работала Open Air площадка, на которой выступали региональные музыканты.

Состязания длились свыше пяти часов. В итоге победу среди мужчин одержала команда «DreamTeam-Барнаул», среди женщин победили «Молодые». У юношей лучшими игроками стали «Пикусята», а у девушек «Малибу». Команды-призеры и ценнейшие игроки получили подарки от партнеров турнира.