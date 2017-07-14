Футболист Александр Кержаков завершил спортивную карьеру

Президент «Зенита» отметил, что футболист продолжит работать в команде

Футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кержаков завершил свою игровую карьеру. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на председателя правления — президента ФК Сергея Фурсенко.

По его словам, Кержаков продолжит работу в команде, а его опыт и профессионализм «будут востребованы в вопросах селекции». Фурсенко добавил, что огромный опыт футболиста поможет команде.

«Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами», — сказал в заключение он.

Агентство пишет, что ранее на сайте «Зенита» появилась информация о назначении Кержакова на должность координатора юношеских команд, входящих в состав клуба. Главной задачей экс-футболиста будет контроль прогресса игроков и продвижение их от академии до первой команды.

Кержаков — лучший бомбардир в истории питерского футбольного клуба, на счету которого 226 голов в 386 матчах. Вместе с «Зенитом» нападающий три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка РФ и двукратным победителем Суперкубка.

Также футболист 90 раз играл в составе национальной сборной и забил 30 голов, став лучшим бомбардиром и в составе сборной РФ.