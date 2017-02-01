Футболист Полоз повторил «удар скорпиона» во время товарищеского матча

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Ростова»
ФК «Ростов» победил словацкую «Жилину» в товарищеском матче, прошедшем в рамках сбора россиян в Турции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ростова», пишет «Газета.Ru».
Полузащитник российского клуба Дмитрий Полоз на шестой минуте открыл счет в матче, забив мяч ударом пяткой, известным как «удар скорпиона», после подачи Тимофея Калачева с фланга. Еще один игрок «Ростова» – Александр Бухаров – оформил дубль с разницей в три минуты (на 30-й и 33-й минуте).
Следующий матч ростовчане проведут 3 февраля против болгарского «Локомотива».
Читайте также
- Горнолыжный сезон на алтайском курорте Белокуриха начнется в декабре 0 11.Ноя
- Информатор WADA Степанова заявила о нежелании вернуться в Россию 0 29.Янв
- Твидовый рейс прошел в Бийске 0 04.Июн
- Чемпионат по бобслею вместо Сочи пройдет в немецком Кенигзее 0 23.Дек
- «АлтайБаскет» в розыгрыше Кубка России сыграет с «Буревестником» из Ярославля 0 22.Окт
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий