Футболист Полоз повторил «удар скорпиона» во время товарищеского матча

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Ростова»

ФК «Ростов» победил словацкую «Жилину» в товарищеском матче, прошедшем в рамках сбора россиян в Турции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ростова», пишет «Газета.Ru».

Полузащитник российского клуба Дмитрий Полоз на шестой минуте открыл счет в матче, забив мяч ударом пяткой, известным как «удар скорпиона», после подачи Тимофея Калачева с фланга. Еще один игрок «Ростова» – Александр Бухаров – оформил дубль с разницей в три минуты (на 30-й и 33-й минуте).

Следующий матч ростовчане проведут 3 февраля против болгарского «Локомотива».