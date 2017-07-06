Футболистов сборной России лишили премий за игру на Кубке конфедераций

Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 07:45

Футболистов сборной России лишили премий за игру на Кубке конфедераций

Футболистов сборной России лишили премий за игру на Кубке конфедераций

На турнире российская команда одержала только одну победу

Футболисты национальной команды России не получат премиальные за выступление на Кубке конфедераций 2017 года, передает ТАСС.

«Премиальных не будет. Они были бы выплачены, если бы сборная вышла из группы», — заявил президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко</strong>.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка конфедераций, заняв третье место в группе A.

На турнире российская команда одержала победу только над сборной Новой Зеландии. Футболистам из Португалии и Мексики наши спортсмены проиграли.

Ранее Мутко прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры в сборной России голкипера московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева.

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Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 07:45
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

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