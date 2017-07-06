Футболистов сборной России лишили премий за игру на Кубке конфедераций

На турнире российская команда одержала только одну победу
Футболисты национальной команды России не получат премиальные за выступление на Кубке конфедераций 2017 года, передает ТАСС.
«Премиальных не будет. Они были бы выплачены, если бы сборная вышла из группы», — заявил президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко</strong>.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка конфедераций, заняв третье место в группе A.
На турнире российская команда одержала победу только над сборной Новой Зеландии. Футболистам из Португалии и Мексики наши спортсмены проиграли.
Ранее Мутко прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры в сборной России голкипера московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева.
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