Газ до отказа: зимние трековые гонки в Барнауле прошли в -30 градусов

Организатором и генеральным спонсором стал «Барнаульский пивоваренный завод»



Открытый Кубок губернатора Алтайского края и одновременно четвертый этап Кубка Сибири и Урала по зимним трековым гонкам прошел 12 февраля на Барнаульском ипподроме. Генеральным спонсором соревнований третий год подряд выступил Барнаульский пивоваренный завод, а главный приз – 300 тысяч рублей – был распределен на шесть человек.

Несмотря на 30-градусные морозы, одно из самых зрелищных спортивных событий года в Алтайском крае собрало около тысячи человек. При этом многие барнаульцы приходили на соревнования целыми семьями.

Для того чтобы можно было укрыться от мороза в подтрибунном помещении, для зрителей было организовано кафе с горячим чаем и едой. Для судей и секретариата также было подготовлено специальное теплое помещение.

На самой же трассе гонщики и их инженеры пытались обмануть погодные условия, которые внесли свои коррективы в соревнования. Так, из-за холодной погоды в столицу Алтайского края не смогли приехать несколько спортсменов из соседних городов Сибири, но состав участников от этого не стал слабее. Побороться за Кубок губернатора Алтайского края решили представители не только Барнаула и Бийска, но и Казахстана, Новосибирска, Кургана, Красноярска и Омска. Организаторы предприняли дополнительные меры безопасности, тем более что трасса из-за морозов стала очень скользкой. Не меньшая нагрузка легла на саму технику. В такой мороз сложно элементарно было просто завести автомобиль. Даже обычные автомобили при таких критических погодных условиях могут отказаться работать. Механики работали не покладая рук, чтобы сделать правильные настройки, исходя из погодных условий.

Сильнейшие гонщики от Урала и Сибири соревновались на трассе длиной 1600 метров в двух категориях: А1600 (передний привод), Д2-Классика (задний привод). Причем в каждом из дивизионов заявилось на турнир по девять участников. Победителей определяли по итогам 11 заездов в каждом из дивизионов.

В соревновании участвовали не только опытные и авторитетные гонщики, но и только начинающие свою карьеру спортсмены, что сделало гонку еще более захватывающей. Спортсмены не переставали удивлять зрителей самыми зрелищными столкновениями и переворотами, что является самой интересной составляющей автоспорта.

Проведение столь престижных соревнований в столице Алтайского края в третий раз подряд стало возможным исключительно благодаря Барнаульскому пивоваренному заводу, который традиционно поддерживает технические виды спорта. По словам председателя совета директоров «БПЗ» Андрея Солодилова, подобные турниры развивают у людей не только интерес к техническим видам спорта, но и волю к победе.

«Мы уже в третий раз поддерживаем это мероприятие. Технические виды спорта нам близки. «Барнаульский пивоваренный завод» выделил призовой фонд в этом году в каждом классе в размере 150 тысяч рублей. Раньше мы разыгрывали автомобиль LADA Granta, но в этом году поменяли формат и сделали денежные призы. Победитель уже сам определится, куда их потратить. Мы и дальше будем поддерживать эти соревнования, выступая генеральным спонсором. Это здорово, что в Барнауле проходит один из этапов Кубка Сибири и Урала. Многие хотят привезти подобные соревнования себе, но не у всех получается», – отметил Андрей Солодилов.

Победителями же гонок в классе А-1600 стали представитель Омска Дмитрий Катышев, вторым приехал еще один омич Игорь Усов. Наш земляк Дмитрий Сахаров был третьим.

В категории Д-2 Классика (задний привод) победу одержал бийчанин Станислав Моор, который в прошлом году был только третьим. Кандидат в мастера спорта Алексей Пустовалов из Бийска стал вторым, а бронзу завоевал представитель Барнаула Станислав Сергеев.

Предпоследний этап сезона пройдет в Омске 24 и 25 февраля, когда и будет определен победитель Кубка Сибири и Урала.