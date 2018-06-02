Где и когда пройдёт чемпионат мира по футболу 2018?

Состоится это долгожданное событие у нас – в России. Турнир, как всегда, пройдёт летом. Он запланирован на 14 июня – 15 июля 2018 года. Местом проведения игр выбраны 12 стадионов, находящихся в 11 российских городах. Естественно, что столицей футбольного мундиаля стала Москва. Именно на арене «Лужники», которую специально реконструировали для первенства, намечены матч открытия и финальный поединок. Нашей стране пришлось выдержать серьёзную конкуренцию в лице Англии, а также совместных заявок Испании/Португалии и Нидерландов/Бельгии. Но победила в итоге российская заявка. Произошло это уже во втором туре голосования. Россия получила тогда 13 голосов, а ближайшие конкуренты – 7. Можно поставить легальные ставки на спорт, которые принимает БК «Олимп» в российском онлайн пространстве.

Список городов чемпионата мира по футболу 2018 Всего их 11. Почти все из них расположены в европейской части страны и лишь один – Екатеринбург – находится в Азии. Вот их наименования: Москва; Калининград; Санкт-Петербург; Волгоград; Казань; Нижний Новгород; Самара; Саранск; Ростов-на-Дону; Сочи; Екатеринбург. Первоначальный список состоял из 13 мегаполисов. В разное время в перечне фигурировали такие города, как Воронеж, Краснодар, Ярославль и Подольск. Но в итоге, 29 сентября 2012 года, был утверждён окончательный состав городов-организаторов.

Игры будут организованы на 12 аренах. Каждый спорткомплекс соответствует тому или иному городу. Исключением является только Москва. В столице России встречи намечены сразу на двух стадионах: «Лужники» и «Спартак».

волонтёров на чемпионате мира по футболу тоже в полной мере можно назвать участниками предстоящего действа. Их ожидается несколько тысяч. Многие из добровольных помощников приедут из других государств. Кампания по набору волонтёров началась 1 июня 2016 в 15 специализированных центрах в 11 российских городах. Всего организаторы намерены привлечь более 15 тысяч помощников для проведения ЧМ. И это не считая волонтёров, которые выставят города-организаторы. Только в Москве число добровольных помощников может перевалить за 10 000! Чтобы стать участником волонтёрского движения, соискателю желательно обладать следующими качествами: быть старше 18 лет; знать английский язык; уметь работать в условиях коллектива. Где и как посмотреть первенство В кой-то веки крупный футбольный турнир пройдёт в нашей стране. Поэтому для болельщиков будет непростительной ошибкой не посетить хотя бы один матч первенства. Тем более что билеты на чемпионат мира по футболу уже можно забронировать с помощью ряда интернет-порталов. Однако болельщики должны быть готовы к тому, что заветные билеты обойдутся им со значительной наценкой.

Основные же продажи начнутся сразу после проведения Кубка конфедераций. Чтобы официально приобрести билет, необходимы несколько условий: зарегистрироваться на официальном сайте ФИФА; заполнить профиль и анкету; выбрать нужный матч; подобрать зрительский сектор и ценовую категорию билета; оформить заказ, после чего получить персональный код запроса; подтвердить и оплатить заказ. Минимальная стоимость билета для россиянина не превысит 1280 рублей. При этом его обладатель сможет пользовать общественным транспортом в течение 18 часов до и после игры, на которую он приобрёл билет.