Где-то прибыло, где-то убыло. Алтайскую футболистку пригласили в сборную РФ

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 8 21/02/2018

Счастливицей стала воспитанница СШОР Алексея Смертина, Полина Снигирёва.

Спортшкола имени Алексея Смертина в своё время не побоялась и открыла набор девочек в секцию. Поначалу, возможно, для кого-то это и казалось ерундой или дикостью, но со временем пошли первые результаты, и о том, что футбол – не женское дело, все позабыли.

Быстрее

В 2011 году главный тренер сборной России Николай Кочешков, тренирующий девушек 1994-1995 годов рождения, вызвал на сборы восьмиклассницу Анну Беломытцеву. В те годы 14-летним подростком она ездила на тренировки из Троицкого в Барнаул. Занималась у Оксаны Жбанниковой. Позже она перебралась в столицу Алтайского края. Аня стала самой известной сборницей. Помимо неё за юниорскую сборную 1996-1997 годов рождения выступали центральный полузащитник Марина Шульгина и вратарь Наталья Шахворостова.

И вот теперь директор спортшколы Евгений Татаринцев получил новое уведомление с вызовом – игрока команды «Алтай», 19-летнюю Полину Снигирёву ждут на сборах. Пока нашего центрального защитника рассматривают в качестве члена резервного состава женской сборной России для участия в международном турнире «Algarve Cup». Соревнования пройдут с 26 февраля по 8 марта в Португалии. В РФС говорят, что этот турнир является этапом подготовки национальной команды к отбору на чемпионат мира-2019. Неделю назад Снигирёва отправилась в Москву оформлять документы на выезд.

Кстати, в составе сборной России та же Анна Беломытцева провела 11 матчей. В последние годы она выступает за клуб «Рязань-ВДВ» и на родине, увы, редкий гость. А вот Полина пока выступает за родной «Алтай». В первой лиге за него она выходила на поле 47 раз и забила три гола.

Выше

Тем временем вызов в юношескую сборную России получил и алтайский волейболист Роман Поталюк. 1 марта он отправится на базу в Подмосковье, где в учебно-тренировочном центре «Новогорск» пройдут сборы ребят до 18 лет.

Там юный спортсмен пробудет месяц и в случае успеха отправится на международный турнир в Италию. Он пройдёт с 30 марта по 3 апреля, а уже следом, с 3 по 16 апреля, команда примет участие в первенстве Европы. Игры будут проходить в Чехии и Словакии.

Роман Поталюк начинал заниматься волейболом в ДЮСШ Тальменского района. Он тренировался у Владимира Климошенко и Николая Погония. Со временем перешёл в спортшколу «Заря Алтая», где хорошо зарекомендовал себя и не только благодаря высокому росту (сейчас он составляет 204 см).

Прошлым летом парня позвали в молодёжку «Локомотив-ЦИВС» из соседнего Новосибирска. Отказываться от такого шанса было бы полнейшей глупостью, и Роман подписал контракт. Возможно, именно благодаря этому его позвали в сборную, ведь в составе своей новой команды он уже стал призёром Кубка Сибири и Дальнего Востока, а также победил на международном турнире «Локоволей» среди юношей 2001-2002 годов рождения.

Кстати, в «Локомотиве» Роман выступает под 22-м номером, который, по его словам, символизирует регион, откуда он родом.

Сильнее

Сильнейшие хоккеистки барнаульского «Коммунальщика» последних лет – Ирина Осипова, Наталья Мартемьянова, Елена Вавилова и Елизавета Попова уходят из команды.

Все четыре девушки заявили о завершении карьеры. Для всех них она действительно была яркой и запоминающейся. Осипова защищала жёлто-зелёные цвета с 2002 года. За это время она становилась обладательницей Euro Cup Winners Trophy (2009 год), брала медали первенств Европы в дивизионе Trophy, а также чемпионата России, была капитаном сборной России.

У Мартемьяновой и Вавиловой лишь за небольшим исключением, практически аналогичные достижения. Из всех них лишь Попова самая молодая. Она в «Коммунальщике» с 2011 года и уже успела стать Победителем молодёжного первенства России.

23 февраля девушки проведут прощальный товарищеский матч против оставшихся одноклубниц. Игра пройдёт в спортзале «Коммунальщик» (ул. Малахова, 134а). Начало в 14.00.