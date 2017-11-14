Где в Киеве купить бутсы?

Удивительная вещь, но когда интернет продавцам звонят жители столицы, то в 8 случаях из 10 покупателей считают, что магазин находится там же. Поэтому один из традиционных вопросов, которые они задают: «Где вы находитесь, могу ли я подъехать к вам, померить, посмотреть, подержать, забрать и рассчитаться?». С чего они так думают?

Это связано с тем, что при продвижении сайтов в технической информации указываются города, где проживает целевая аудитория. Или состоятельная группа покупателей, которой по карману приобретать тот или иной товар, на который есть спрос.

Покупатели этого не знают, да им особо не нужны подробности. Они в принципе не понимают тонкостей дистанционной торговли. Даже те продавцы, которые находятся в Киеве могут не иметь шоу-румов, торговых площадей, складских помещений. Максимум офис и какую-то часть товара, мини-склад. А основной ассортимент находится на складах поставщиков или привозится под заказ. Если бы были указанные площади, то и стоимость товара наверняка была бы выше за счет накладных расходов.

Поэтому, в одном ли городе продавец находится с покупателем, высока вероятность, что заказ придется ждать два-три дня. Второй популярный вопрос у столичных жителей: «Привезите мне заказ курьером и в нескольких размерах, чтобы можно было выбрать нужный и на месте рассчитаться». Не спорим, это удобно. Но лишь в том случае, если товар есть в наличии и у магазина своя служба курьерской доставки. Но это могут себе позволить лишь крупные продавцы. Основная масса пользуется услугами компаний, которые занимаются доставкой грузов. Это удобно и не требует личных больших затрат.

Но в процессе доставки заказа курьером выплывают свои нюансы. Он не везет одну позицию, одному клиенту. Курьеру выстраивают маршрут, так, чтоб за один выезд развез несколько заказов. С учетом дорожных ситуаций, особенно «пробок», свойственных крупны городам, то там, то сям, курьеры не успевают прибыть в оговоренное время. А покупателю нет до этого дела, он бомбардирует звонками продавца и изливает тому свой негатив.

Требует связать его с водителем, дать точные координаты, где курьер находится в данную минуту. Раздражается от того, что он должен ждать, грозит, что не дождется и значит курьер проедет вхолостую, а товар не будет куплен. А всего этого можно избежать. Достаточно ввести поисковый запрос, к примеру: бутсы купить в Киеве и договориться, что товар отправят на ближайшее отделение компании-грузоперевозчика.

В этом случае прийти туда в удобное время, когда будет информация о том, что товар в отделении. И забрать посылку, за которую рассчитаться на месте. Это будет несколько дороже, чем при предоплате, но так у покупателя нет рисков. За это и взымается дополнительная плата, что он не поверил сразу продавцу. Зато в будущем, если продавец проверенный, не стоит опасаться иметь с ним дело. Это позволит сэкономить часть денег, т.к. если совершать регулярные покупки с помощью интернет магазинов, то и доставка обходится в кругленькую сумму. А предоплата позволит ее снизить.