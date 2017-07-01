Германия победила Мексику и стала вторым финалистом Кубка конфедераций

Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 01:45

Германия победила Мексику и стала вторым финалистом Кубка конфедераций

Германия победила Мексику и стала вторым финалистом Кубка конфедераций

В финале немцы встретятся с командой Чили

Немецкая сборная по футболу одержала победу в полуфинальном матче над национальной командой Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций – 2017. Об этом сообщает «Интерфакс».

Встреча, которая проходила в Сочи в четверг, 29 июня, завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Йоахима Лева</strong>.

Агентство пишет, что на шестой и восьмой минутах мяч в ворота соперника отправил немецкий игрок Леон Горецк, на 59-й счет до крупного довел Тимо Вернер.

На 89-й минуте немцы пропустили мяч от мексиканского футболиста Марка Фабиана, однако благодаря голу Амина Юнеса вновь увеличили отрыв в компенсированное ко второму тайму время.

На трибунах арены «Фишт» находилось 37 тысяч 923 зрителя.

В финале Кубка немецкой национальной команде предстоит сразиться с чилийской сборной, которая ранее победила Португалию в серии послематчевых пенальти.

Финал состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало в 21:00 по московскому времени. Перед этим матчем пройдет сражение за третье место, в котором будут участвовать португальская и мексиканская сборные. Этот матч начнется в 15:00 по Москве.

Напомним, что Кубок конфедераций – 2017 проходит в России с 17 июня по 2 июля.

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Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 01:45
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