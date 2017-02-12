Гимн нацистской Германии включили на теннисном матче в США

Гимн Третьего рейха был запрещен в 1945 году
Гимн Третьего рейха зазвучал в Америке перед выступлением немецких теннисисток на четвертьфинальном матче Кубка Федерации. Об этом пишет «ФАН».
Спортсменка Андреа Петкович рассказала, что была шокирована, когда услышала гимн нацистской Германии. В свою очередь, организаторы назвали произошедшее «ошибкой».
Теннисистка призналась, что хотела покинуть корт. Кроме этого, она заявила, что испытала большое неуважение.
Отметим, что гимн Третьего рейха был запрещен в 1945 году. Организаторы заверили, что ошибка больше не повторится.
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