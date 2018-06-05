Желающие смогут сфотографироваться с Кубком

Главный трофей российского хоккея Кубок Гагарина привезут в Барнаул 10 июня. Его доставит воспитанник бийского хоккея, а ныне защитник казанской команды «Ак Барс» Никита Лямкин.

Кубок повезут в машине с открытым верхом через весь город – от гостиницы «Русь» до улицы Жасминная. В процессии примут участие байкеры и машины ГИБДД. В ледовом дворце спорта «Карандин-Арена» с Кубком Гагарина будет организована фотосессия. Следующей точкой в маршруте станет ТЦ «Галактика».

Увидеть Кубок смогут и жители Бийска. Трофей выставят в спортивном комплексе «Заря» 11 июня.

Справка:

19-килограммовый кубок изготовлен из серебра (925 проба) и покрыт позолотой. Трофей носит имя космонавта Юрия Гагарина, изображение которого выгравировано на лицевой стороне. С другой стороны изображен хоккеист. Имена команд-победителей гравируют на маленьких шайбах, которые изображены на Кубке. Днище украшает эмблема КХЛ.

Это главный приз Континентальной хоккейной лиги, который вручают с сезона 2008-2009. В сезоне 2017-2018 он достался команде «Ак Барс».