Главный трофей российского хоккея Кубок Гагарина привезут в Барнаул
Желающие смогут сфотографироваться с Кубком
Главный трофей российского хоккея Кубок Гагарина привезут в Барнаул 10 июня. Его доставит воспитанник бийского хоккея, а ныне защитник казанской команды «Ак Барс» Никита Лямкин.
Кубок повезут в машине с открытым верхом через весь город – от гостиницы «Русь» до улицы Жасминная. В процессии примут участие байкеры и машины ГИБДД. В ледовом дворце спорта «Карандин-Арена» с Кубком Гагарина будет организована фотосессия. Следующей точкой в маршруте станет ТЦ «Галактика».
Увидеть Кубок смогут и жители Бийска. Трофей выставят в спортивном комплексе «Заря» 11 июня.
Справка:
19-килограммовый кубок изготовлен из серебра (925 проба) и покрыт позолотой. Трофей носит имя космонавта Юрия Гагарина, изображение которого выгравировано на лицевой стороне. С другой стороны изображен хоккеист. Имена команд-победителей гравируют на маленьких шайбах, которые изображены на Кубке. Днище украшает эмблема КХЛ.
Это главный приз Континентальной хоккейной лиги, который вручают с сезона 2008-2009. В сезоне 2017-2018 он достался команде «Ак Барс».
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