Год фитнеса за 7000 рублей предлагает барнаульцам «Сафари Парк»

Держать себя в форме просто вместе с «Сафари Парком»

Наступило лето, а это значит, что пора начинать жить на полную. Прогулки с друзьями, пикники, путешествия ждут нас в течение всего сезона. Согласитесь, что все хотят войти в лето с идеальной фигурой, рельефы которой не стыдно показать в купальнике. «Сафари Парк» дарит барнаульцам уникальную возможность следить за своим телом и предлагает выгодные цены на клубные карты. Год занятий обойдется барнаульцам всего в 7 000 рублей. Крутить педали этим летом стоит в сторону «Сафари Парка»!

Подробности: ул. Энтузиастов, 12в

телефон: 760-760

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