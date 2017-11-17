Гонки мотолыжных экипажей пройдут на празднике «Алтайская зимовка»

«Алтайская зимовка» пройдет 16-17 декабря

Гонки мотолыжных экипажей устроят на празднике «Алтайская зимовка», сообщает Алтайтурцентр.

В зависимости от возраста участники будут поделены на группы. Кроме того, учитывается также объем двигателя мотоциклов. Каждый экипаж за отведенное время должен совершить наибольшее количество кругов по стадиону.

Гонки пройдут в первый день праздника – 16 декабря. Площадкой проведения соревнований станет стадион школы №38 в Научном городке. Начало в 11:30.

Напомним, «Алтайская зимовка» открывает зимний туристический сезон в регионе.