Гонки мотолыжных экипажей пройдут на празднике «Алтайская зимовка»

mavit
Автор: mavit Ноябрь 17, 2017 17:45

Гонки мотолыжных экипажей пройдут на празднике «Алтайская зимовка»

«Алтайская зимовка» пройдет 16-17 декабря

Гонки мотолыжных экипажей пройдут на празднике «Алтайская зимовка»

Гонки мотолыжных экипажей устроят на празднике «Алтайская зимовка», сообщает Алтайтурцентр.

В зависимости от возраста участники будут поделены на группы. Кроме того, учитывается также объем двигателя мотоциклов. Каждый экипаж за отведенное время должен совершить наибольшее количество кругов по стадиону.

Гонки пройдут в первый день праздника – 16 декабря. Площадкой проведения соревнований станет стадион школы №38 в Научном городке. Начало в 11:30.

Напомним, «Алтайская зимовка» открывает зимний туристический сезон в регионе.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 17, 2017 17:45
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