Гонки на собачьих упряжках пройдут на барнаульском ипподроме
Зрители увидят всю гонку, а не только старт и финиш
Гонки на собачьих упряжках пройдут на барнаульском ипподроме в рамках «Алтайской зимовки» 17 декабря. Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: скиджоринг (лыжник и собака), упряжки по 2,4 собаки, гонка юниоров, гонка на выбывание и детские старты.
«Это большой плюс для зрителей – не только старт и финиширование, а вся гонка пройдет на их глазах. К тому же безопасность трассы позволит нам снизить возраст участников, а также привлечет тех, кто раньше в гонках не участвовал», — рассказала Юлия Бочарникова, президент Алтайской спортивной федерации ездового спорта.
По ее словам, каюры в этом году будут выступать в костюмах тигров, енотов и других зверей. Начало в 12 часов, вход свободный.
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