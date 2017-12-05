Зрители увидят всю гонку, а не только старт и финиш

Гонки на собачьих упряжках пройдут на барнаульском ипподроме в рамках «Алтайской зимовки» 17 декабря. Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: скиджоринг (лыжник и собака), упряжки по 2,4 собаки, гонка юниоров, гонка на выбывание и детские старты.

«Это большой плюс для зрителей – не только старт и финиширование, а вся гонка пройдет на их глазах. К тому же безопасность трассы позволит нам снизить возраст участников, а также привлечет тех, кто раньше в гонках не участвовал», — рассказала Юлия Бочарникова, президент Алтайской спортивной федерации ездового спорта.

По ее словам, каюры в этом году будут выступать в костюмах тигров, енотов и других зверей. Начало в 12 часов, вход свободный.

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