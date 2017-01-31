Горнолыжная база за 26 млн появится в Белокурихе в 2017 году

Об этом сообщил вице-премьер Андрей Щукин

База детско-юношеской школы олимпийского резерва по горным лыжам за 26 миллионов рублей появится в алтайском городе Белокурихе в конце 2017 года. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил журналистам вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

По его словам, строительство базы началось в 2014 году. В настоящее время выполнены земляные работы, установлен сруб, смонтирована кровля, подведены инженерные сети, сделаны черновые перекрытия и полы. В 2017 году планируется завершить все строительно-монтажные работы и сдать объект в эксплуатацию. В краевом бюджете на эти цели предусмотрены денежные средства в размере 26 млн 392 тысяч рублей.

По словам Андрея Щукина, в 2017 году в Бийске планируют приобрести и уложить универсальное спортивное покрытие «Регумонд» в детско-юношеской спортивной школе №1, где в конце прошлого года построили крытую хоккейную площадку. Это позволит круглогодично эксплуатировать спортивную арену «Бия». В настоящее время готовят проектно-сметную документацию, процедуры по определению подрядчика проведут в I квартале текущего года. Примерная стоимость работ составляет 3,930 миллиона рублей.

Кроме того, в Рубцовске планируется строительство многофункциональной ледовой арены. В 2017 году на эти цели предусмотрено 100 миллионов рублей.