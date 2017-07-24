Горнолыжники из паралимпийской сборной приехали на сборы в Белокуриху

В конце года в городе появится современный биатлонный комплекс

Паралимпийская сборная России по горным лыжам прибыла в Белокуриху на сборы на базу комплекса «Яковка», которые продлятся с 20 июля по 4 августа, сообщает пресс-служба города-курорта.

В Алтайский край на подготовку к сезону прибыли Александр Ветров — мастер спорта международного класса, Александр Алябьев — заслуженный мастер спорта, Алексей Микушин — мастер спорта России, Мария Папулова — мастер спорта международного класса, Варвара Ворончихина — мастер спорта России.

Сборы проходят под руководством старшего тренера сборной, заслуженного тренера России Александра Назарова, заслуженного тренера России Евгения Ветрова и тренера по общефизической подготовке Александра Жукова. В программе двухнедельных сборов значатся тренировки по общефизической подготовке, реабилитация. Кроме того, спортсмены посетят Горный Алтай.

Отметим, что Белокуриха уже в шестой раз стала местом проведения тренировочно-восстановительных сборов паралимпийской сборной страны по горнолыжному спорту.

Ранее стало известно, что базу курорта Белокуриха собираются достроить к концу 2017 года и привести к международному уровню, чтобы проводить на ней подготовку сборной страны по биатлону к Олимпийским играм в Южной Корее. В начале июля комплекс посетил инспектор по гомологации в России, технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Игорь Беломестнов.