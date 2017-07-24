Горнолыжники из паралимпийской сборной приехали на сборы в Белокуриху

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 17:45

Горнолыжники из паралимпийской сборной приехали на сборы в Белокуриху

Горнолыжники из паралимпийской сборной приехали на сборы в Белокуриху

В конце года в городе появится современный биатлонный комплекс

Паралимпийская сборная России по горным лыжам прибыла в Белокуриху на сборы на базу комплекса «Яковка», которые продлятся с 20 июля по 4 августа, сообщает пресс-служба города-курорта.

В Алтайский край на подготовку к сезону прибыли Александр Ветров — мастер спорта международного класса, Александр Алябьев —  заслуженный мастер спорта, Алексей Микушин —  мастер спорта России, Мария Папулова — мастер спорта международного класса,  Варвара Ворончихина — мастер спорта России.

Сборы проходят под руководством старшего тренера сборной, заслуженного тренера России  Александра Назарова, заслуженного тренера России  Евгения Ветрова и тренера по общефизической подготовке Александра Жукова. В программе двухнедельных сборов значатся тренировки по общефизической подготовке, реабилитация. Кроме того, спортсмены посетят Горный Алтай.

Отметим, что Белокуриха уже в шестой раз стала местом проведения тренировочно-восстановительных сборов паралимпийской сборной страны по горнолыжному спорту.

Ранее стало известно, что базу курорта Белокуриха собираются достроить к концу 2017 года и привести к международному уровню, чтобы проводить на ней подготовку сборной страны по биатлону к Олимпийским играм в Южной Корее. В начале июля комплекс посетил инспектор по гомологации в России, технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Игорь Беломестнов.

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Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 17:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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