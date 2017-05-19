Губернатор рассказал об обещании Мутко приехать летом в Алтайский край

Об этом глава региона сообщил во время встречи со сборной России по биатлону

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время общения с членами национальной сборной России по биатлону, которые приехали на сбор в Белокуриху, анонсировал возможный визит в регион летом 2017 года вице-премьера страны Виталия Мутко</strong>.

В среду, 17 мая, губернатор побывал в новеньком современном биатлонном комплексе с высококачественной лыжероллерной трассой и стрельбищем, построенном за 12 миллионов рублей. Строительство трассы началось еще в 2009 году. Ее протяженность составила около 1200 метров. Она полностью освещена, рядом расположено стрельбище, а зимой там будет организован лыжный стадион. Именно там в данный момент готовится к олимпийскому сезону мужская сборная России по биатлону.

В ходе общения со спортсменами Александр Карлин отметил, что сегодня в Белокурихе созданы необходимые условия для проведения лечебно-восстановительных процедур со спортсменами из различных национальных команд России.

Александр Карлин надеется, что в ближайшее время вице-премьер страны Виталий Мутко приедет в Алтайский край и своими глазами увидит, какая инфраструктура создана для проведения тренировок национальных команд.

«Мы активно ведем работу с Министерством спорта. Давний друг Алтайского края Виталий Мутко получил новые позиции в правительстве и собирается приехать этим летом. Я буду его активно призывать, чтобы эту базу по реабилитации наших национальных сборных и спортсменов развивать. В том числе, наверное, и помогать денежками. Все, что вы сейчас видите (обращаясь к спортсменам), создано либо на деньги регионального бюджета, либо на деньги частного бизнеса. Конечно же, нужно нам немного помочь федеральными денежками», — заявил глава региона.

Кроме того, губернатор убежден, что спортивные объекты рядом с Москвой используются неэффективно. Якобы в новых залах нет ни спортсменов, ни зрителей, а в Алтайском крае все переполнено, все кипит.

«В центральной части России все базы пустуют, а у нас объекты в санатории «Россия» могут использовать для решения своих задач и тренеры, и врачи, сопровождающие национальные команды. Теперь реабилитацию спортсменов можно проводить у нас в Белокурихе и не нужно ехать за границу. К тому же реабилитационный центр — это площадка двойного назначения, значимый шаг в развитии туризма и спорта высоких достижений», — сказал Александр Карлин.

Также губернатор надеется на строительство комплекса на базе «Белокурихи-2», который был бы идеальным для сборной по биатлону. Тем более что «Белокуриха-2» расположена на высоте 800 метров над уровнем моря. Именно эти условия считаются идеальными для тренировок и соревнований: Олимпиада в Южной Корее 2018 года будет проходить в похожих климатических условиях и практически в одном часовом поясе.

Отметим, что сборная России будет тренироваться в Белокурихе до конца мая.