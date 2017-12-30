Хет-трик Яны Кирпиченко. Алтайская лыжница успешно начала новый сезон

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Еженедельник «Аргументы и Факты» № 51 20/12/2017

За минувшую неделю Яна Кирпиченко трижды становилась лучшей. В минувшую среду, 13 декабря, в Тюмени стартовали Всероссийские соревнования среди лыжников и лыжниц 21-23 лет.

Успешный старт

В первый день состоялась гонка на десять километров классическим стилем. Представительница Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Яна Кирпиченко продемонстрировала лучшее время – 29:04.7. При этом уроженка Рубцовска опередила серебряного призёра на 48 секунд! Отличный результат! Именно он помог Яне отобраться на молодёжный чемпионат мира, который в конце января – начале февраля пройдёт в Швейцарии. Но, пожалуй, главное всё-таки не это – в следующем году состоятся Олимпийские игры, и Кирпиченко имеет все шансы поехать туда. Сейчас же лыжница получила вызов в сборную страны, и будет готовиться к гонке «Тур де Ски». Престижные соревнования имеют статус Кубка мира. Старты состоятся с 30 декабря по 7 января в Швейцарии, Германии и Италии. Всего семь гонок.

На следующий день наша землячка вышла на второй старт – спринт свободным стилем. В квалификации Яна стала второй, а вот в финале продемонстрировала всё, на что способна, а способна она оказалась на «золото».

После дня передышки спортсменки снова надели лыжи. В субботу, 16 декабря, в Тюмени завершались соревнования. Предстояла заключительная гонка – скиатлон. Женщинам необходимо было преодолеть 15-километровую дистанцию. Яна Кирпиченко вновь показала лучшее время – 44:26,7. Представительница Татарстана Анна Морковкина отстала от неё почти на 33 секунды. Габриэлла Калугер (Московская область) стала бронзовым призёром.

Буквально сразу после завершения турнира Кирпиченко отправилась в Мюнхен. Там она должна присоединиться к взрослой сборной России, с коротой проведёт десятидневные сборы перед «Тур де Ски».

В шаге от сборной

Тем временем ещё один представитель Алтайского края Андрей Соболев прибыл на соревнования сноубордистов. 14 декабря в Италии прошёл первый этап Кубка мира в поворотных дисциплинах. Наш спортсмен стал победителем в параллельном гигантском слаломе. «Серебро» получил Невин Гальмарини, Дарио Кавиецель – третий. Оба являются уроженцами Швейцарии. Главный соперник Соболева, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд показал четвёртое время.

На соревнованиях также присутствовали ещё семь россиян. Увы, их результаты были не настолько впечатляющими. Так, Дмитрий Сарсембаев стал 12-м, Константин Котов показал 16-е время, Константин Шипилов – 22-е, Дмитрий Логинов – 36-е, Максим Рогозин и Валерий Колегов заняли 41 и 42 места соответственно, а Илья Витюгов стал 59-м.

Стоит отметить, что Андрей Соболев является одним из главных претендентов на поездку на Олимпийские игры 2018 года.

Напомним, ранее, в конце ноября, сноубордист стал победителем первого этапа Кубка России в дисциплине «параллельный слалом». На следующий день после церемонии награждения Андрей Соболев показал лучший результат в параллельном гигантском слаломе.