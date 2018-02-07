Хоккеисты «Алтая» лидера обыграли, а аутсайдера не смогли

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 4 24/01/2018

Достойных результатов алтайской команде выезд не принёс.

Хоккеисты «Алтая» дважды на выезде уступили аутсайдеру первенства Высшей хоккейной лиги – команде «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила.

Куража нет

Казалось бы, в сложившейся ситуации это не новость, новость скорее в другом – неделей ранее в Барнауле наша команда принимала лидера Первенства ВХЛ – «Мордовию» из Саранска. Какими-то неимоверными усилиями хозяева льда обыграли соперника в первом матче в серии буллитов – 2:1. В повторной встрече, увы, гости оказались сильнее – 4:1.

Казалось бы, после того как ты обыгрываешь лидера, должен был появиться хоть какой-то эмоциональный подъем, но не в нашем случае – «Алтай» проиграл аутсайдеру. Судя по всему, правило «нет слабых и сильных соперников, все равны» всё-таки работает.

Уже в первом периоде первого матча «Юниор-Спутник» получил несколько «бонусов» от «Алтая» – один за другим барнаульцы отправлялись на скамейку штрафников, но при этом наш соперник не воспользовался случаем. Ровным счетом, как и барнаульские гости, – игра подопечных Андрея Соловьёва, увы, не стала особенно результативной. В итоге за стартовые 20 минут были заброшены две шайбы: первая в наши ворота, вторая – в ворота хозяев льда. Обе – в равных составах.

Во втором периоде также было много удалений, при этом одна из шайб была заброшена в ворота Кирилла Волохина, когда «Алтай» остался в меньшинстве, а вторая уже при равной борьбе. Окончательный счёт был установлен в заключительном игровом отрезке. Соперники обменялись шайбами и разошлись по раздевалкам – 4:2 в пользу «Спутника-Юниора». В составе нашей команды голами отличились Кирилл Градусов и Глеб Угаров.

Повторная встреча, к сожалению, оказалась ещё более провальной. Если в первом периоде соперники боролись на равных и счёт так и не был открыт, то во втором «юниоры» реализовали три момента, «Алтай» – только один. Он же единственный. После этого в третьей двадцатиминутке хоккеисты из Нижнего Тагила приумножили своё преимущество. Итог – 5:1 в их пользу.

Все одинаковые

Ответ за происходящее на льду держал старший тренер «Алтая» Евгений БАКЛАНОВ:

– Две равных игры. У нас нападающие – с одним голом сложно что-то выиграть. Как отрезало. Голову ломаем: что случилось?! Дальше, конечно, поработаем над этим. Не забиваешь ты, как говорится, забивают тебе. Ребята поймали масть, у них пошло дело, набросали. У нас большие претензии к нападающим. Шесть игр после Нового года – больше двух ни разу не забили, тяжело так выигрывать. А команды все одинаковые.

На положение в турнирной таблице эти игры никак не повлияли. На место «Спутника-Юниора» мы тоже навряд ли опустимся. Сейчас «Алтай» будет готовиться к следующим играм. Они пройдут на льду барнаульского Дворца зрелищ и спорта 4 и 5 февраля. В краевую столицу приедет «Юниор» (Курган). Начало в 17.00 и 19.00 соответственно.