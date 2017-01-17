Хоккеисты «Алтая» одержали волевую победу над «Кристаллом-Юниором»

Очередной камбэк алтайских хоккеистов

Хоккейный клуб «Алтай» в гостях одержал волевую победу над саратовским «Кристаллом-Юниором» – 5-3. При этом по ходу встречи барнаульцы уступали соперникам три шайбы.

В прошлом туре подопечные Евгения Бакланова отыграли четыре шайбы и в серии буллитов вырвали победу у «Челнов» – 6-5. Похоже, камбэки стали визитной карточкой алтайской команды.

В матче с «Кристаллом» «Алтай» пропустил три шайбы уже к седьмой минуте. После этого гости заменили вратаря: Александр Власов вышел на лед вместо Артёма Гвоздика. В оставшееся время хоккеисты «Кристалла-Юниора» не смогли отличиться вновь. А вот «Алтай» проявил характер и забросил четыре шайбы, что позволило барнаульцам набрать очки на выезде с аутсайдером.

Во вторник, 17 января, состоится повторная встреча. На данный момент «Алтай» идет на шестом месте первенства ВХЛ.