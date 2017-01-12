Хоккеисты «Алтая» выиграли в Набережных Челнах, уступая 1-5

Волевая победа барнаульского коллектива

Хоккейный клуб «Алтай» отыграл четыре шайбы и в серии буллитов вырвал победу у «Челнов» – 6:5. По ходу встречи подопечные Евгения Бакланова уступали со счетом 1-5.

Как пишет «Алтайский спорт», в первенстве ВХЛ официально стартовал третий круг. Месяц назад «Алтай» уже гостил в Набережных Челнах, где дважды уступил довольно крупно — 1-6 и 1-4.

Все шло к тому, что разгромом закончится и этот матч. Уже к середине встречи хоккеисты «Челнов» забросили четыре безответные шайбы. Однако барнаульцы приучили своих болельщиков в этом сезоне к невероятным камбэкам. По ходу второго периода они сократили отставание до трёх шайб, а в третьем периоде активизировались и сравняли счёт – 5-5.

В овертайме, который проходил в формате 3 на 3, «Алтай» был намного ближе к тому, чтобы вырвать победу.

В серии буллитов командам для выявления победителя понадобилось исполнить всего по два броска. Нападающие «Алтая» Дмитрий Маркелов и Илья Вопилов свои попытки реализовали, а вот челнинцам Ранису Файзуллину и Дмитрию Цыбину переиграть Артёма Гвоздика не удалось.

Таким образом, «Алтай» одержал победу со счетом 6-5. Ответная встреча состоится уже в четверг, 12 января.