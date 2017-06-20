Хоккеисты «Динамо» пожаловались на задолженность по зарплате в 800 млн

АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» имеет долги на сумму около 2 млрд рублей
Двенадцать хоккеистов структуры московского «Динамо» обратились в профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с задолженностью по зарплате, передает ТАСС.
«На сегодняшний день у нас заявления от 12 хоккеистов из системы «Динамо» (ХК «Динамо»; ХК «Динамо» (Балашиха); ХК МВД), которые дали полномочия профсоюзу заниматься их вопросом. Для меня нет разницы, мальчику 17-18 лет или 35. Мы будем идти единым целым за всех хоккеистов, не разделяя их по возрасту и лиге. Если остальные игроки хотят заниматься своими вопросами самостоятельно, это их дело», — заявил председатель профсоюза Андрей Коваленко.
АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» имеет долги на сумму около 2 млрд рублей, при этом задолженность по зарплате перед спортсменами составляет около 800 млн рублей.
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