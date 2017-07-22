Хоккеисты и футболисты Алтая проведут уникальный товарищеский матч

Начало футбольного матча в 17 часов, вход на стадион свободный
22 июля на барнаульском стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55) состоится уникальный товарищеский футбольный матч. Соперниками станут профессиональные футболисты из команды «Динамо-Барнаул» и серебряные призеры соревнований по хоккею среди студентов — представители клуба «Динамо-Алтай».
Начало футбольного матча в 17 часов. Вход на стадион свободный, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Это не первая встреча клубов. 1 апреля спортсмены уже проводили первый в истории Алтайского края подобный товарищеский матч. Но тогда динамовцы играли в хоккей в ледовом дворце спорта «Динамо». Встреча завершилась вничью — 6:6.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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