Хоккеисты и футболисты Алтая проведут уникальный товарищеский матч

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 13:46

Хоккеисты и футболисты Алтая проведут уникальный товарищеский матч

Хоккеисты и футболисты Алтая проведут уникальный товарищеский матч

Начало футбольного матча в 17 часов, вход на стадион свободный

22 июля на барнаульском стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55) состоится уникальный товарищеский футбольный матч. Соперниками станут профессиональные футболисты из команды «Динамо-Барнаул» и серебряные призеры соревнований по хоккею среди студентов — представители клуба «Динамо-Алтай».

Начало футбольного матча в 17 часов. Вход на стадион свободный, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Это не первая встреча клубов. 1 апреля спортсмены уже проводили первый в истории Алтайского края подобный товарищеский матч. Но тогда динамовцы играли в хоккей в ледовом дворце спорта «Динамо». Встреча завершилась вничью — 6:6.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 13:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии