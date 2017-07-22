Хоккеисты и футболисты Алтая проведут уникальный товарищеский матч

Начало футбольного матча в 17 часов, вход на стадион свободный

22 июля на барнаульском стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55) состоится уникальный товарищеский футбольный матч. Соперниками станут профессиональные футболисты из команды «Динамо-Барнаул» и серебряные призеры соревнований по хоккею среди студентов — представители клуба «Динамо-Алтай».

Начало футбольного матча в 17 часов. Вход на стадион свободный, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Это не первая встреча клубов. 1 апреля спортсмены уже проводили первый в истории Алтайского края подобный товарищеский матч. Но тогда динамовцы играли в хоккей в ледовом дворце спорта «Динамо». Встреча завершилась вничью — 6:6.