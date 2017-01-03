Хоккеисты российской сборной вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Россияне победили в матче против сборной Дании в четвертьфинале со счетом 4:0

Российские хоккеисты одержали победу над сборной Дании в четвертьфинале молодежного ЧМ. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу сборной России, пишет «Р-Спорт».

Дубль на игре оформил Кирилл Капризов. Кроме него шайбы в ворота соперника отправили Александр Полунин и Павел Карнаухов</strong>. Ворота россиян оставил в неприкосновенности второй раз на турнире голкипер россиян Илья Самсонов.

Соперник российской сборной в полуфинальном матче будет определен после матча между США и Швейцарией, который пройдет в среду, 4 января.