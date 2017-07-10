Хоккейный «Алтай» бесплатно получит игроков новокузнецкого «Металлурга»

Новокузнецкий «Металлург» отдаст бесплатно своих опытных игроков «Алтай»

Хоккейная команда «Алтай» в новом сезоне сможет рассчитывать на игроков клуба новокузнецкого «Металлурга», который еще в прошлом году выступал в первенстве КХЛ. Об этом рассказал вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин</strong>.

По его словам командой «Алтай» было заключено соглашение с «Металлургом» из Новокузнецка о бесплатной аренде игроков.

«Мы хотим пользоваться арендованными хоккеистами желательно старшего возраста, с опытом, которые могут приезжать сюда в командировку к нам, находясь там в запасе. Это люди, которые должны менять счет на табло и менять результат», — сказал Щукин.

Вице-премьер отметил, что по заверению руководства «Металлурга» команда ставит амбициозные цели, чтобы вновь вернуться в КХЛ. Отметим, что в этом сезоне сибирский коллектив выступит в Высшей хоккейной лиге.

Что касается команды «Алтай», то 10 июля хоккеисты начнут подготовку к новому сезону. Наставником барнаульцев в предстоящем сезоне будет Евгений Бакланов, его помощником Андрей Соловьев. Тренировочные сборы «Алтая» будут проходить в Барнауле. Сначала игроки пройдут углубленный медицинский осмотр, затем приступят к тренировкам по физической подготовке, которые включают в себя занятия в тренажерном зале и кросс. Как заявил Андрей Щукин по плану ожидалось, что команда после медосмотра выйдет на лед Дворца спорта и зрелищ только 1 августа. Однако для лучшей подготовке была достигнута договоренность между правительством региона и руководством ледовой арены «Динамо», что с 17 июля по 1 августа хоккеисты «Алтая» будут тренироваться там совершенно бесплатно.

«Это делается для того, чтобы команда как можно лучше подготовилась к сезону. Самая главная проблема для нас традиционно — отсутствие льда. Теперь мы играем на опережение и пытаемся качественнее подготовить команду к сезону, посмотреть на молодежь, новичков и ветеранов», — добавил вице-премьер.