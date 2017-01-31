Хоккейный клуб «Алтай» дважды был разгромлен в Нижнем Тагиле

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 15:45

Хоккейный клуб «Алтай» дважды был разгромлен в Нижнем Тагиле

Хоккейный клуб "Алтай" дважды был разгромлен в Нижнем Тагиле

Барнаульцы проиграли «Юниору-Спутнику» два матча подряд

Хоккеисты «Алтая» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги дважды в гостях проиграли с разгромным счетом «Юниору-Спутнику» из Нижнего Тагила.

Как пишет «Алтайский спорт», первый матч, который прошел 29 января, завершился поражением барнаульцев со счетом 3-7. В повторной игре уже в первом периоде уральская команда забросила в ворота «Алтая» три шайбы. В перерыве барнаульцы поменяли вратаря: вместо Ильи Кривича, который впервые в этом сезоне начал матч в стартовом составе, вышел Александр Власов. К экватору игры «Алтай» проигрывал уже 0-5.

«Алтай» сумел избежать сокрушительного поражения, забив две шайбы. На 54-й минуте дисциплинарный штраф (2 + 10) получил капитан «Алтая» Алексей Ощепков.

Следующие матчи «Алтай» сыграет 5-6 февраля в Барнауле. Соперник – ЦСК ВВС из Самары.

«Знаете, есть такой закон: не забиваешь ты – забивают тебе, что и реализовалось в обеих играх. «Юниор-Спутник» – совершенно другая команда по сравнению с той, что была до Нового года. Хорошее движение, быстрые ребята, им только дай шанс! И они его использовали. А по нашей команде сложно что-то говорить, проанализируем, разберёмся», – сказал после встречи главный тренер барнаульцев Евгений Бакланов.

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 15:45
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