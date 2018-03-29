Хоккейный клуб «Алтай» завершил сезон первенства ВХЛ 2017-2018 года

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 12 21/03/2018

Наша команда, вопреки здравому смыслу или даже по какому-то удивительному стечению обстоятельств, всё-таки смогла в этом сезоне пробиться в плей-офф. Робко, неуверенно, как будто стесняясь.

Предпоследние

По итогам регулярного первенства Высшей хоккейной лиги «Алтай» стал восьмым. Предпоследним. Хуже только «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила. Но обо всём по порядку.

Сам сезон выдался из рук вон плохо, к слову, уже второй год подряд. Особенно первая его часть. В народе хоть и говорят, что на переправе коней не меняют, но руководство клуба плевало на эти правила, и уже менее чем через месяц с момента старта чемпионата понизило в должности главного тренера Евгения Бакланова, а его помощника Андрея Соловьёва наоборот усадило в кресло руководителя. Нельзя сказать, что рокировка произвела Wow-эффект, но некоторые плюсы всё же были. Вторая часть турнира оказалась лучше первой, тем не менее, как мы уже говорили, «Алтай» занял предпоследнее место.

Многие «специалисты» говорили, что все соперники равные и нет сильных или слабых. Нет, всё-таки есть. В противном случае не было бы такой разницы в результатах матчей, да и разбега по очкам в турнирной таблице. И не боялись бы так соперника, на которого «Алтай» вышел в первом же туре плей-офф, а ведь по регламенту сильнейшая команда должна была встретиться с последней. В нашем случае с «Ростовом».

Чемпион иногда сдаётся

Своё очередное чемпионство в регулярном чемпионате ростовчане отметили именно в Барнауле и после этого сразу же отправились домой, чтобы там дать бой нашему «Алтаю», но уже в рамках плей-офф. Ко всеобщему удивлению подопечные Андрея Соловьёва оказались не робкого десятка и, уступая по ходу первой встречи, на последних двух минутах вырвали победу со счётом 3:1. Не менее жарким выдался и второй матч. Однако в этот раз хозяева льда всё же додавили гостей – 3:2 в их пользу. Так как серия идёт до трёх побед, соперники после двух игр должны были поменять площадку. Остальные поединки прошли снова в столице Алтайского края.

Третий матч – самый неудачный. Барнаульцы так и не смогли распечатать ворота противника. Зато «Ростов» оформил три взятия ворот. И всё же болельщики не отвернулись от любимой команды и пришли во Дворец спорта на, как оказалось, решающий бой. «Алтай» боролся, как никогда.

– Неужели нельзя было играть так весь сезон? – вопрошали на трибунах зрители.

Что же произошло с командой? Почему она стала лучше играть только к концу сезона? Наверное, эти вопросы так и останутся без ответа. «Алтай» же проиграл в четвёртом матче серии – 1:3, но за это поражение не стыдно. Команда была единым целым, и старания нельзя было не заметить.

Теперь это уже история. В пятницу, 23 марта, «Алтай» проведёт заключительный товарищеский матч со своими болельщиками, после чего отправится в отпуск. На этом хоккейный сезон будет окончательно завершён.

И зарплату бы побольше

Главный тренер «Алтая» Андрей Соловьёв на последней встрече с журналистами, кажется, всё-таки был рад, что удалось выиграть у «Ростова» хотя бы один матч, но против опыта не попрёшь:

– Класс есть класс. Всё решают удаления, всё решает большинство, ошибки и голы. Я вчера сказал, что доволен своей командой. Сейчас могу всем сказать, что команда играла на своём уровне, как могла, цеплялась зубами, но не получилось.

– За счёт чего смогли взять матч в Ростове-на-Дону? Эффект неожиданности? Команда хозяев была не готова к тому, что вы будете так активно играть?

– Есть плей-офф, есть настрой команды. Нам там повезло – в большинстве забили, а сейчас нам не повезло. Мы плохо разыгрываем большинство, работаем, но никак не получается.

– Андрей Михайлович, прошёл заключительный матч сезона. Если подвести итоги, то какую оценку вы поставите себе и команде?

– Я себе оценку не могу поставить. Оценивать будете вы сами как болельщики, как корреспонденты. Команда на данном этапе была подготовлена хорошо. Могли побороться, конечно, повыше место взять, но получается, как всегда: хотели, но не смогли.

– Если бы такой состав, как сейчас, был в начале сезона, вы были бы довольны своими хоккеистами?

– К концу сезона мы маленько что-то наиграли, но сезон закончился (смеётся).

– Вы остаётесь в команде на следующий сезон?

– Это не я решаю. Решает руководство.

При этом Андрей Соловьёв ещё и пошутил, что не только бы оставил себя в команде, но и зарплату бы повысил. Впрочем, действительно, это будет решать руководство команды.