Хоккейный сезон закроют в Барнауле 10 июня

В день закрытия пройдет товарищеский матч между командами «Динамо-Алтай» и «Бочкари 18+»

Хоккейный сезон закроют в Барнауле в субботу, 10 июня, в ледовом дворце спорта «Динамо» (улица Жасминная, 3). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

В этот день на ледовой арене сразятся сильнейшие команды студенческой и ночной хоккейных лиг: «Динамо-Алтай» и «Бочкари 18+».

Организаторы мероприятия анонсируют подведение итогов сезона, розыгрыши среди болельщиков, награждение лучших игроков сезона.

Матч начнется в 17.00.