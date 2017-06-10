Хоккейный сезон закроют в Барнауле 10 июня

Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 11:45

Хоккейный сезон закроют в Барнауле 10 июня

Хоккейный сезон закроют в Барнауле 10 июня

В день закрытия пройдет товарищеский матч между командами «Динамо-Алтай» и «Бочкари 18+»

Хоккейный сезон закроют в Барнауле в субботу, 10 июня,  в ледовом дворце спорта «Динамо» (улица Жасминная, 3). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

В этот день на ледовой арене сразятся сильнейшие команды студенческой и ночной хоккейных лиг: «Динамо-Алтай» и «Бочкари 18+».

Организаторы мероприятия анонсируют подведение итогов сезона, розыгрыши среди болельщиков, награждение лучших игроков сезона.

Матч начнется в 17.00.

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Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 11:45
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