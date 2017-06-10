Хоккейный сезон закроют в Барнауле 10 июня

В день закрытия пройдет товарищеский матч между командами «Динамо-Алтай» и «Бочкари 18+»
Хоккейный сезон закроют в Барнауле в субботу, 10 июня, в ледовом дворце спорта «Динамо» (улица Жасминная, 3). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
В этот день на ледовой арене сразятся сильнейшие команды студенческой и ночной хоккейных лиг: «Динамо-Алтай» и «Бочкари 18+».
Организаторы мероприятия анонсируют подведение итогов сезона, розыгрыши среди болельщиков, награждение лучших игроков сезона.
Матч начнется в 17.00.
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