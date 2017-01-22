IBU закрыл дела о допинге в отношении почти всех российских биатлонистов

Дела закрыли из-за отсутствия доказательств
Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл 22 из 29 дел о допинге в отношении российских биатлонистов из-за отсутствия доказательств. Об этом пишет «Р-Спорт», ссылаясь на слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.
Как заявил Кравцов, 22 спортсмена оправданы. Что касается еще семи биатлонистов, то в отношении них расследование продолжается. Исход дела по оставшимся спортсменам станет известен до 5 февраля .
Как сообщалось ранее, IBU завел дела о допинге в отношении 29 российских биатлонистов.
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