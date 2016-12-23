Идеальное тело: как в Барнауле прошел турнир Hardcore Bikini Project. Фото

Участницы состязания продемонстрировали результат долгих тренировок, строгих диет и «сушки»

Сотни людей собрались в Барнауле на турнир Hardcore Bikini Project. Участницы соревнований наглядно продемонстрировали, какого результата позволяют достичь упорные тренировки, строгие диеты и «сушка».

Мероприятие прошло в клубе «Эланс» и запомнилось не только своей спортивной составляющей, но и зашкаливающими эмоциями, которые переполняли участниц.

Не обошлось без предобморочного состояния и использования нашатырного спирта, чтобы снять волнение выходящих на сцену девушек.

Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал на турнире и посмотрел, насколько волнительным действом стал этот проект.

Благодарная публика, в свою очередь, понимая градус кипения, активно поддерживала участниц.